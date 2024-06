Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO / LAZZATE – Accertamenti in corso da parte della polizia locale di Ceriano Laghetto in relazione all’episodio avvenuto questa mattina alle 8.30 in via Campaccio dove era stata segnalata una aggressione: sul posto anche una ambulanza della Croce rossa di Saronno. E’ stato soccorso un pensionato di 79 anni, che è stato quindi trasportato in ospedale a Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

Oggi alle 14.21 a Lazzate in via Roma 1 è stato investito un ciclista: si tratta di un 47enne le cui condizioni non sono comunque risultate gravi, è stato medicato all’ospedale di Saronno, era stato trasportato al nosocomio da una ambulanza della Croce rossa di Misinto.

(foto archivio: ambulanza in servizio sul territorio)

06062024