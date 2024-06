Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / TRADATE – Ieri alle 17.45 nella centrale piazza Pertini, dove c’è la stazione di Caronno Pertusella è stato investito un ciclista: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e di una ambulanza della Croce azzurra caronnese. E’ stato soccorso un ragazzo di 26 anni, che è stato quindi trasportato in ospedale a Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità di quel che è successo.

Alle 17.15 di ieri a Tradate in via Ceppine è stato invece soccorso un ciclista di 59 anni che era caduto dalla propria bici. E’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata una ambulanza della Croce rossa. L’uomo è stato trasportato in ospedale in città, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Anche in questo caso sono stati subito avviati accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

