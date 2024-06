Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Sono stati in totale 1096 i partecipanti alla 28esima edizione della Straceriano, manifestazione podistica non competitiva, che l’altra domenica ha aperto la Festa di Primavera. A disposizione dei partecipanti 3 percorsi di differente lunghezza, 6, 12 o 21 chilometri, distribuiti tra strade asfaltate, sentieri boschivi nel Parco delle Groane e sentieri di campagna. Un’offerta che ha trovato il pieno gradimento di tutti i partecipanti, compresi i grandi appassionati di questo tipo di manifestazioni, giunti da diversi comuni della zona, che hanno apprezzato soprattutto la grande organizzazione dell’evento. “E’ stato un grande lavoro che ha coinvolto complessivamente una cinquantina di volontari, ma vedere la soddisfazione di tutti i partecipanti e ricevere apprezzamenti per la gestione, ripaga di tutte le fatiche” ha commentato Carlo Cattaneo, presidente della Pro loco Ceriano Laghetto.

Oltre al percorso, perfettamente curato e ben bilanciato nelle tre diverse tipologie di fondo, è stato apprezzata anche la parte di presidio dei tracciati, le segnalazioni e i punti ristoro, con un plauso speciale per quello all’arrivo, dove era possibile anche effettuare esercizi di rilassamento muscolare.

I premiati

Come sempre accade in questo tipo di manifestazioni, si premiano i gruppi più numerosi e i partecipanti più giovani e più anziani. Con il maggior numero di iscritti ha vinto il titolo l’associazione famiglie Lnd, che ha partecipato, come sempre, insieme a diversi ragazzi affetti da sindrome Lesch-Nyhan, spinti sulle loro carrozzine da un folto gruppo di marciatori volontari che insieme ai sostenitori, hanno formato un allegro, colorato e chiassosissimo gruppo. Al secondo posto della classifica degli iscritti, atlete e genitori del Volley Gs Dal Pozzo. Il premio per il partecipante più anziano è andato a Giuseppe Somenzini, 82 anni da compiere a settembre, mentre come partecipante più anziana è stata premiata Mariangela Favaro, 80 anni da compiere a giugno. Premiata come partecipante più giovane Caterina Mella, che ha poco meno di 10 mesi.

