PlayDoge è un nuovo progetto di crypto gaming lanciato in presale, con più di 1,7 milioni di dollari raccolti in pochi giorni.

Ispirandosi al mitico “life simulator” portatile Tamagotchi, il team di PlayDoge vuole creare un gioco per dispositivi mobili dove i giocatori dovranno prendersi cura di un cucciolo virtuale.

L’hype e la FOMO generati dal progetto, hanno portato gli analisti di criptovalute a effettuare previsioni a breve, medio e lungo termine sul valore del token nativo PLAY.

Il gioco di PlayDoge avrà una grafica retrò realizzata in pixel-art di alta qualità, richiamando alla memoria i vecchi giochi degli anni ’80 e ’90.

I giocatori dovranno nutrire e far divertire il loro Doge virtuale attraverso dei mini-giochi, in modo da tenere alta la sua felicità e ricevere in cambio ricompense in token PLAY.

I PLAY guadagnati attraverso il gioco si potranno scambiare, tenere nel wallet oppure utilizzare in-game per sbloccare potenziamenti e oggetti per il Doge.

Per effettuare le previsioni, gli esperti hanno tenuto conto del valore del PLAY in presale. Il token nativo del progetto aumenterà di valore ad ogni fase.

Attualmente la raccolta fondi si trova nella Fase 3, con il PLAY venduto a 0,00502 dollari. Qui di seguito riportiamo una tabella con i prossimi aumenti di valore fino alla fase 40.

Fase 4 0,00503 dollari Fase 5 0,00504 dollari Fase 6 0,00505 dollari Fase 7 0,00506 dollari Fase 8 0,00507 dollari Fase 9 0,00508 dollari Fase 10 0,00509 dollari Fase 11 0,00510 dollari Fase 12 0,00511 dollari Fase 13 0,00512 dollari Fase 14 0,00513 dollari Fase 15 0,00514 dollari Fase 16 0,00515 dollari Fase 17 0,00516 dollari Fase 18 0,00517 dollari Fase 19 0,00518 dollari Fase 20 0,00519 dollari Fase 21 0,00520 dollari Fase 22 0,00521 dollari Fase 23 0,00522 dollari Fase 24 0,00523 dollari Fase 25 0,00524 dollari Fase 26 0,00525 dollari Fase 27 0,00526 dollari Fase 28 0,00527 dollari Fase 29 0,00528 dollari Fase 30 0,00529 dollari Fase 31 0,00530 dollari Fase 32 0,00531 dollari Fase 33 0,00532 dollari Fase 34 0,00533 dollari Fase 35 0,00534 dollari Fase 36 0,00535 dollari Fase 37 0,00536 dollari Fase 38 0,00537 dollari Fase 39 0,00538 dollari Fase 40 0,00539 dollari

Previsioni a breve termine

Il token PLAY potrebbe avere un ottimo lancio sul mercato, sfruttando l’interesse della community per i giochi crypto e per le meme coin. Tenendo conto del valore del PLAY della fase 40, ovvero di 0,00539 dollari, il token potrebbe crescere fino a 0,01 dollari nel corso del 2024.

Il lancio su exchange decentralizzati (DEX) come Uniswap può favorire l’aumento del valore del PLAY, tuttavia bisogna considerare che il gioco PlayDoge non verrà lanciato subito dopo il listing del token. Secondo la roadmap, il team di PlayDoge inizierà a sviluppare l’app alla fine della presale.

Previsioni a medio termine

Dopo il listing sui DEX, il token PLAY arriverà anche sugli exchange centralizzati (CEX), inoltre verranno eseguiti dei test per l’app PlayDoge, con le versioni beta dei mini-giochi.

Se il team riuscirà a rilasciare l’app completa nel corso del 2025, allora il token PLAY potrebbe continuare a crescere e arrivare a 0,03 dollari.

Il PLAY potrebbe ricevere una spinta notevole anche da una nuova fase rialzista del Bitcoin, prevista per la fine del 2024 e del 2025.

Previsioni a lungo termine

Le previsioni a lungo termine sono molto difficili da effettuare, specialmente sui token legati ai progetti in presale. In generale, le previsioni rialziste vedono il PLAY crescere fino a 0,5 nel 2030, raggiungendo un nuovo ATH.

Una maggiore adozione della blockchain e delle criptovalute, così come gli sviluppi futuri nell’ambito del crypto gaming possono favorire PlayDoge, specialmente se il team continuerà a sostenere il progetto con continui aggiornamenti.