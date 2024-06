Città

SARONNO – Un grande successo per la rassegna corale “Città di Saronno”, l’annuale manifestazione che il Coro Alpe propone alla città. La rassegna si è tenuta lo scorso primo giugno nella sua 43esima edizione. Folto il pubblico attento e rispettoso che assistito alla manifestazione nel santuario di Saronno.

La partecipazione di Cori importanti come il Coro Nives di Premana e la Corale Il Gigante di Villaminozzo hanno impreziosito la serata musicale che il Coro Alpe ha organizzato. Una considerevole parte di quanto raccolto nelle offerte è stata devoluta, come ogni anno, per la riparazione del tetto del Santuario stesso.

“Noi del direttivo del Coro Alpe ci riproponiamo per il maggio 2025 – commenta l’organizzazione – di organizzare qualcosa di speciale in quanto sarà il 75° anniversario di fondazione del Coro di Saronno.”

