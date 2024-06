Città

SARONNO – “Ieri è venuta a mancare Patrizia Mangano. Siamo venuti a conoscenza della triste notizia nel tardo pomeriggio. Ci lascia una donna meravigliosa che ha messo a disposizione della collettività la sua arte. Ci stringiamo in un forte abbraccio ricordando momenti emozionanti trascorsi insieme”

Inizia così il ricordo di Obiettivo Saronno, lista civica indipendente per l’artista saronnese Patrizia Mangano.

“Patrizia ha contribuito al progetto di riqualificazione del Quartiere Matteotti con il progetto dell’Urbanismo Tattico: progetto di pittura delle panchine di Via Amendola, le quali ritroviamo ancora segnate nella pittura, ma anche nelle relazioni che intercorrono attraverso queste vivaci sedute. La nostra sede in via Garibaldi e’ stato il posto in cui Patrizia ha tenuto i suoi corsi di pittura.

Il suo ricordo sarà sempre presente nei nostri cuori, dandoci la forza per proseguire in un Progetto che Patrizia ha sostenuto attivamente”.

(foto l’artista impegnata nell’iniziativa al Matteotti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti