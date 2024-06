Città

SARONNO – “Il nostro pensiero, assieme a quello del consigliere indipendente Calderazzo, è quello che fondamentalmente “la pezza è peggio del buco”. Obiettivo Saronno, con il consigliere indipendente Giuseppe Calderazzo, ha condiviso stamattina, giovedì 6 giugno un video appello al sindaco chiedendo di intervenire sulla sicurezza con un presidio e un impegno per la sicurezza concreto visto che ha “anche con delega alla sicurezza i poteri per intervenire”.

“Dopo 4 anni in cui il sindaco Augusto Airoldi e la fantomatica “maggioranza” negano che vi sia un problema reale di sicurezza, dopo anni in cui non viene convocata la commissione sicurezza, dopo che Obiettivo Saronno ha più volte richiesto un presidio H24 della polizia locale nei luoghi più sensibili della città, leggiamo una mozione in cui secondo i consiglieri di maggioranza la Polizia Ferroviaria sarebbe la soluzione di tutti i problemi” riassumono i firmatari dell’appello in una nota che lo accompagna.

“Crediamo che questo sia l’ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi ai cittadini saronnesi che fortunatamente hanno capito e non credono più a questi giochi partitici che nulla hanno a che vedere con la vita reale. Obiettivo Saronno propone da anni soluzioni concrete che non solo non sono mai state ascoltate, ma neppure condivise in una commissione sicurezza inesistente”

Decisamente negativo il giudizio: “L’amministrazione ha completamente fallito anche su questo tema con la responsabilità di aver consegnato ai cittadini e alle attività saronnesi una città in cui si ha sempre il timore che possa capitarti qualcosa di increscioso. Oggi veniamo anche a sapere che, dopo molti anni, sono anche riusciti a non organizzare i giovedì sera all’aperto lasciando ancora più spazio alla microcriminalità che, come risaputo, si alimenta dove non c’è volontà di presidiare la città anche con eventi organizzati. Ci chiediamo dove e a cosa servano le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno se l’amministrazione è riuscita nell’impresa di dire addio anche ai giovedì sera all’aperto. La peggiore amministrazione di sempre supportata da una maggioranza minoritaria che non ha mai avuto l’umiltà di farsi un esame di coscienza e il coraggio di fare un passo indietro”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti