Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / ORIGGIO – Incidente stradale oggi alle 14.15 in via Asiago a Caronno Pertusella dove si sono scontrate due automobili. Sono prestati soccorsi ad una ragazza di 25 anni e ad una di 33 anni, che comunque non sono apparse i condizioni preoccupanti e sono state visitate all’ospedale di Saronno. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza della Croce rossa saronnese.

Intervento a Origgio oggi alle 11.50 dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno in una ditta di via Milani a Origgio per soccorrere un 34enne infortunato: è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere visitato, in condizioni non gravi.

(foto archivio: una ambulanza della Croce rossa attiva sul territorio del Saronnese)

06062024