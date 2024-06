iltra2

TRADATE – Una donazione dal valore di oltre 90mila euro quella che “Il ponte del Sorriso” ha fatto ai reparti pediatrici dell’Asst Sette Laghi: la somma copre un sistema completo di videonistagmografia all’audiovestibologia per la sordità infantile e nuove copertine colorate per la pediatria di Tradate e Varese, un ecografo per la pediatria dell’ospedale di Cittiglio, un elettrocardiografo per la cardiologia pediatrica e uno per la pediatria dell’ospedale del Ponte.

«Ringrazio tutti, a cominciare da “Il Ponte del Sorriso” per la sua generosità, frutto delle raccolti fondi organizzate nel periodo prenatalizi – ha detto il direttore generale di Asst Sette Laghi Giuseppe Micale – La donazione ha il valore complessivo di circa 90mila euro complessivo, una cifra che si avvicina al 4-5% di quella che è la somma che noi di Asst Sette Laghi abbiamo come quota investimento. Quindi, questo è un grosso aiuto che mette a disposizione attrezzature per uno dei pazienti più fragili: il bambino».

A ringraziare anche la dottoressa Annamaria Plebani, responsabile del Pronto soccorso pediatrico di Varese: «Grazie per tutto quello che fate e perché rispondete sempre alle nostre richieste. Non so come dirvi che siete degli angeli».

Per quanto riguarda l’elettrocardiografo, interviene la dottoressa Roberta Biasoli della pediatria di Varese: «A noi serve molto un elettrocardiografo e il vantaggio è che non serve spostare il paziente, in quanto, a volte, ci sono pazienti che hanno particolare esigenze. Ringrazio, quindi, “Il Ponte del Sorriso”».

«Una bella soddisfazione vedere quanto il territorio creda nei nostri progetti che pongono al centro la salute e il benessere dei bambini. Loro che devono crescere e che hanno un futuro davanti, quindi è importante occuparsi della loro salute. Oggi dobbiamo 90mila euro, frutto di tutta la raccolta che abbiamo fatto durante e prima del Natale e che ha avuto una grandissima risposta. – ha spiegato Emanuela Crivellaro, presidentessa de “Il ponte del Sorriso” – Sono diverse le apparecchiature che dobbiamo ai vari reparti che potranno così garantire e migliorare sempre di più l’assistenza sanitaria pediatrica. Noi interveniamo tempestivamente, ma non ci sostituiamo all’azienda ospedaliera. La raccolta natalizia doveva essere un ecografo ma, con la vostra risposta, siamo riusciti a donare molto di più».

Ma non è finita qui: «Sta per arrivare un mastosuttore, un’apparecchiatura che stimola il latte nelle mamme che hanno avuto bimbi prematuri, e presto sarà pronta una cameretta per la terapia intensiva pediatrica con altri due posti letto. Noi ci facciamo carico del bambino a 360 gradi, portando le apparecchiature più innovative. ha concluso la presidentessa de “Il Ponte del Sorriso»”.