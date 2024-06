Città

SARONNO – Regione Lombardia e la sua Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) nel cui consiglio di amministrazione siede il saronnese Angelo Veronesi, hanno organizzato un importante evento il 5 giugno a Milano, alla Sala Belvedere di Palazzo Lombardia per presentare il nuovo bando “From bed to bench: the way to innovation”.

“From bed to bench” è un’iniziativa che prevede uno stanziamento totale di circa 24 milioni di euro per gli attori del “Sistema Ricerca Lombardo”, cioè ATS, IRCCS Pubblici e Privati, ASST, AREU, Università Pubbliche e Privati e Organismi di Ricerca, riunitisi in partenariati.

“Il bando – spiega Angelo Veronesi – si prefigge di finanziare progetti che prevedano la realizzazione di un processo dinamico di miglioramento continuo nel settore sanitario lombardo. Si vogliono sviluppare e implementare tecniche biomediche nell’ambito della medicina personalizzata e di precisione, in cui le osservazioni derivanti dalla cura del paziente contribuiscono direttamente all’indagine scientifica, portando a innovazioni che apportano nuovamente benefici ai pazienti creando un ciclo positivo per far avanzare le conoscenze mediche e migliorare il sistema sanitario regionale a 360°. Il bando è strategico perchè vuole stimolare collaborazioni tra gli enti del Sistema Sanitario Regionale, le Università ed i Centri di Ricerca lombardi”

Regione Lombardia ritiene che questo bando sia così strategico per il sistema sanitario e di ricerca lombardo, tanto che il 5 giugno è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia avv. Attilio Fontana.

“Sono orgoglioso di poter contribuire a promuovere e valorizzare la ricerca scientifica nel settore delle Scienze della Vita sul territorio lombardo, in particolar modo, in ambito biomedico – dice Angelo Veronesi – La ricerca biomedica, di spiccata impronta interdisciplinare, riveste un ruolo sempre più strategico per lo sviluppo di nuove cure e terapie utili a soddisfare le esigenze dei singoli pazienti”

La fondazione regionale finanzia progetti innovativi che hanno un impatto positivo sul sistema sanitario lombardo e sui cittadini, promuovendo il progresso nella ricerca e nell’innovazione del sistema sanitario regionale lombardo.

La Fondazione regionale utilizza sia risorse locali, provenienti dal Fondo sanitario regionale, sia europee. Nel nostro piano di azione sono presenti ulteriori bandi a favore della ricerca in merito a malattie genetiche rare ed oncologia, promuovendo la collaborazione anche con associazioni di pazienti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti