Volley

TRENTO – Serata indimenticabile, anzi storica per il volley locale, quella appena trascorsa, Battendo 1-3 in trasferta la formazione dell’Unitrento, la Ets Rossella Pallavolo Caronno ha coronato il proprio sogno, ovvero la promozione in serie A3. E‘ il più alto traguardo mai raggiunto da una formazione di volley della zona. Traguardo meritatissimo per i caronnesi, che già lo inseguivano da alcune stagioni e che in questa sono stati sempre protagonisti.

A Trento la compagine di Caronno ha vinto anche l’ultima partita della seconda fase dei playoff, dove la Rossella non ha davvero mai sbagliato un colpo.

Unitrento-Ets Rossella Caronno 1-3

(25-18/22-25/21-25/31-33)

(foto: la Ets Rossella Caronno Pertusella festeggia il salto in serie A3 sul parquet di Trento dopo avere battuto la formazione locale nell’ultima partita dei playoff di serie B)

