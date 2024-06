Eventi

CISLAGO – Nella giornata di domani, alle 10, il gruppo “Amici dei rondoni cislaghesi”, omaggerà quello che è diventato l’animale simbolo del paese, per via dei nidi che in ogni stagione primaverile, popolano il castello Castelbarco.

L’evento si terrà con la collaborazione delle Guardie ecologiche volontarie del bosco del Rugareto e la biblioteca civica. Ci saranno laboratori per i più piccoli e giochi di ruolo per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Nel cortile di Villa Isacchi, in via Magenta, sarà possibile prendere parte ad alcuni appostamenti di Birdwatching, ed osservazione tramite apposite webcam installate sulle sommità del castello in prossimità dei nidi.

Si svolgerà invece a mezzogiorno la premiazione del concorso “Rondoni in vetrina”, organizzato dall’amministrazione con la collaborazione dell’associazione dei commercianti, con lo scopo di premiare il commerciante che nelle scorse settimane ha allestito la migliore vetrina seguendo il tema dei rondoni.

Per maggiori informazioni: 02.96380722 o inviare una mail a [email protected]

