Comasco

TURATE – Il Turate beer festival arriva per la prima volta a Turate da oggi 7 a domenica 9 giugno al parco “Il Campetto” in via Garibaldi 26. Organizzato da Hello Eventi e patrocinato dal Comune di Turate, l’evento promette tre giorni di puro divertimento con musica, giostre, animazione e una vasta selezione di cibo e birre.

L’apertura del festival è prevista per venerdì 7 giugno dalle 17 a mezzanotte, con un tributo ai Queen eseguito dai The Queen Experience. Sabato 8 giugno, il festival continuerà dalle 17 a mezzanotte, con una serata dedicata a Vasco Rossi grazie alla performance dei Brivido Vasco. La domenica, il festival sarà aperto dalle 11 alle 23.30, offrendo animazione per bambini e intrattenimento per tutta la famiglia.

Oltre alla musica, il Turate beer festival offre un luna park con giostre e gonfiabili disponibili ogni giorno, oltre a una selezione di street food nazionale e internazionale. Non mancheranno fiumi di birra, con una particolare attenzione alle migliori birre europee e alle birre artigianali italiane.

L’ingresso è gratuito e saranno disponibili posti a sedere per tutti i visitatori. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.helloeventi.com, inviare un’email a [email protected] o contattare il numero 3515852780.

(foto archivio)

07062024