Calcio

SARONNO – Un giovane arbitro in grande ascesa, e per lui proprio all’epilogo della stagione agonistica è giunta una prestigiosa designazione: sarà infatti Francesco Palmisano a dirigere la finalissima nazionale juniores, che come da tradizione si svolge in campo neutro, allo stadio “Bozzi” di Firenze. L’appuntamento è per sabato 8 giugno alle 16, ad affrontarsi saranno l’Angolana e la Lastrigiana (che ha appena eliminato un semifinale i varesotti del Morazzone, campioni di Lombardia).

La sfida per lo “scudetto” juniores è dunque fra Angolana e Lastrigiana. L’Angolana, ovvero Renato Curi Angolana, è una società calcistica di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara. La formazione maggiore milita nel campionato abruzzese di Eccellenza. Mentre la Lastrigiana è una società calcistica di Lastra a Signa in provincia di Firenze, giocherà quindi praticamente in casa.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: l’arbitro saronnese Francesco Palmisano)

07062024