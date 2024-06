CASTIGLIONE OLONA – Grande successo per l’iniziativa denominata “Caffè sospeso”, che ha visto i commercianti locali collaborare con il Comune di Castiglione Olona a partire dal mese di aprile.

Questa iniziativa, spiegano dall’ente locale , “caratterizzata da solidarietà e amicizia nei confronti di persone in difficoltà, ha origine nella tradizione partenopea e rappresenta un importante simbolo di altruismo e supporto sociale: quando si va al bar e si ordina un “caffè sospeso”, si paga per due caffè ma se ne consuma uno solo, lasciando l’altro “sospeso” per chi non può permetterselo”. Attraverso questo progetto l’Amministrazione comunale amplia ulteriormente la sua gamma di iniziative a sostegno delle persone più fragili.