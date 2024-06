Comasina

CESANO MADERNO – Sono passati 210 anni dalla fondazione dell’arma dei Carabinieri: in questa occasione la tenenza di Cesano Maderno ha ricevuto uno speciale riconoscimento.

I complimenti e il grazie del sindaco Gianpiero Bocca: “Mi congratulo con i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno e, in particolare, con il capitano Sebastiano Ciancimino per il riconoscimento ottenuto durante la cerimonia svoltasi ieri a Monza per i 210 anni della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Li ringrazio a nome di tutta la città per i risultati raggiunti nel contrasto allo spaccio di droga nell’ambito del Progetto Groane. Un’ulteriore conferma della loro professionalità e capacità di presidio del nostro territorio. Li ringrazio per l’impegno di allora, come per quello attuale, e per la vicinanza al Comune e alla città. Penso al loro recente contributo in occasione della Giornata della Legalità a cui hanno partecipato le scuole dell’infanzia e primarie di Cesano Maderno e che è stata un importante momento di educazione alla legalità dei più piccoli. Complimenti ai nostri Carabinieri e grazie per il loro prezioso operato”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale? Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti