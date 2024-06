Città

SARONNO/SARONNESE – Torna a Saronno la festa della birra artigianale con degustazioni e musica dal vivo. A Solaro, “Sapori di Sardegna” offre specialità sarde e intrattenimento musicale. A Rovello Porro, la 13° edizione della “Festa del Pesce” propone piatti di pesce e attività per tutti.

Venerdì 7 giugno

ROVELLASCA – Alle 21, alla biblioteca civica di via Edmondo De Amicis, serata “I quaderni botanici di Madame Lucie” di Melissa Da Costa per la rassegna “Salotto del Libro”. Informazioni all’e-mail [email protected].

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno

SARONNO – Approda in città la quinta edizione di “Birre Vive in Villa”: il festival di birra artigianale organizzato da Beerinba con la collaborazione del Comune nel giardino della storica villa Gianetti di via Roma 20 degustazioni e musica dal vivo. Informazioni dettagliate al sito internet www.beerinba.it.

ROVELLO PORRO – Torna la tradizionale “Festa del Pesce” giunta alla sua 13° edizione nella location dell’area feste di via Bernardo Luini. L’evento è organizzato dalla Protezione Civile con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet su www.comune.rovelloporro.co.it.

SOLARO – Dalle 19, nell’area feste di corso Berlinguer si svolge il tradizionale evento “Sapori di Sardegna” organizzato dall’associazione Grazia Deledda di Saronno: specialità tipiche della Sardegna e musica dal vivo tutte le sere. Informazioni al sito internet www.cirsaronno.it.

Sabato 8 e domenica 9 giugno

SARONNO – Un fine settimana speciale per gli appassionati di corsa di tutte le età con la 39° edizione della Staffetta 24×1 ora, 3° la Ultra di Saronno e baby staffetta al campo sportivo Colombo-Gianetti di via Biffi.

Domenica 9 giugno

SARONNO – Ritrovo alle 11 nel piazzale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per la Giornata commemorativa dall’associazione nazionale “Famiglie caduti e dispersi in guerra”. Per conoscere il programma completo si può consultare il sito internet www.comune.saronno.va.it.

