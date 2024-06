news

ORIGGIO – “Martedì è partito il nuovo bando, mercoledì abbiamo fatto un incontro con esponenti Giunta alla partita, tecnici comunali e nuovo agronomo per fare un piano di sistemazione dei parchi. Complici anche le condizioni meteo un taglio è necessario ma non è stato possibile realizzarlo prima. Interverremo appena possibile”.

Sono le parole del sindaco Evasio Regnicoli che risponde alle segnalazioni dei residenti della zona di via Giosuè Ceriani

e via Ai Ronchi che chiedono un intervento per la manutenzione delle due aree verdi.

I residenti segnalano erba alta e cestini pieni di rifiuti alcuni anche sparsi per il parco: “E’ vero che c’è tanta maleducazione ma un intervento di manutenzione sui due fronti è urgente. Malgrado i diversi solleciti all’ufficio verde l’erba continua a crescere e utilizzare l’area verde per grandi e piccoli e decisamente poco agevole”. I residenti hanno sollecitato anche la chiusura della buca rimasta nel terreno dopo l’abbattimento di un albero caduto “decisamente pericolosa per gli utenti del parco”.

Come detto però a rispondere e rassicurare i residenti è intervenuto il sindaco Evasio Regnicoli: “Il bando è stato attivato ed ora, visto le tante aree verdi provvederemo a realizzare tutti gli interventi del caso”.

