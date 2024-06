Città

SARONNO – Sciame da migliaia di api “salvato” da famiglia saronnese e apicolture.

Il teatro Pasta presenta la nuova stagione.

“La chiamerei una lunga estate saronnese visto che ci saranno tanti eventi con novità sia sul fronte delle location sia su quello degli eventi. Un programma con che con l’aggiunta della notte bianca propone eventi per tutti e di grande qualità e non certo “di nicchia””. Così il sindaco Augusto Airoldi ha presentato ieri mattina il calendario degli eventi estivi in una conferenza stampa in Municipio con il vicesindaco Laura Succi, il vicepresidente di Confcommercio Ascom Saronno Luca Galanti e il delegato Duc Andrea Preti.

Ieri pomeriggio al centro giovanile Ronchi di via Colombo si è svolta la prevendita dei biglietti per la “bella” fra Az Robur Saronno e Cecina: i tagliandi sono andati esauriti in 45 minuti. Come spesso in questi playoff, il Palaronchi – casa dei biancazzurri – sarà dunque tutto esaurito.

Alcolici e il telefono del locale: questo il bottino del furto avvenuto nel locale “La Tela”, conosciuto in città per le sue numerose iniziative culturali.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

07062024