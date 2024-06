news

La meme coin Base Dawgz ($DAWGZ) appena lanciata ha già raccolto 330 mila dollari.

Un lancio di token molto atteso: $DAWGZ sfrutta il potenziale della potente chain Base e il potere attrattivo magnetico del tema cane: sette delle prime 10 meme coin hanno un personaggio a “forma di cane”.

Inoltre, Base Dawgz offre un’utilità di condivisione e guadagno e introdurrà i premi di staking in un secondo momento.

Sebbene sia una chain relativamente nuova, la capitalizzazione di mercato delle coin Base meme supera i 2 miliardi di dollari.

Base Dawgz si basa principalmente sulla chain Base, ma come afferma il suo sito web, $DAWGZ si ispira allo “spirito del base jumping” ed è interoperabile su più chain. Oltre a Base, il token Base Dawgz risiede anche su Ethereum, Solana, BNB Chain e Avalanche.

Con $DAWGZ, gli utenti possono fare base jump tra blockchain, aprendo la blockchain Layer 2 inventata da Coinbase a trader e utenti di altre chain, ampliandone così l’attrattiva.

Attualmente al prezzo di soli $ 0,00479 nella Fase 1 della prevendita, $DAWGZ può essere acquistato con ETH, SOL, BNB, AVAX e USDT.

Secondo il conto alla rovescia del sito mancano solo tre giorni prima che il prezzo aumenti del 5%.

Il prezzo di $DAWGZ potrebbe esplodere come BRETT, in rialzo dell’11,902%?

Coin come DEGEN e il token dei social media Friend.tech hanno suscitato scalpore su Base, con il primo ha attirato l’attenzione dei fan delle meme coin. Ora Base Dawgz è la prossima meme coin Base di tendenza.

Sebbene non siano ancora al culmine delle meme coin come WIF, BONK, TRUMP o BODEN su Solana, le community di meme coin Base attorno a BRETT, NORMIE e TOSHI sono oggi una forza da non sottovalutare.

La capitalizzazione di mercato di DEGEN, la prima meme coin a fare scalpore su Base quando è stata lanciata quattro mesi fa, è salita a 810 milioni di dollari.

Ciò è paragonabile alla nuova meme coin su Base $ BRETT, che il 2 giugno ha fatto irruzione nel settore raggiungendo una capitalizzazione di mercato massimo di 1,27 miliardi di dollari.

$BRETT è ancora negoziato a livelli ben superiori alla capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari, ad un prezzo di 0,1395 dollari, in rialzo del 26% solo nelle ultime 24 ore.

Un altro token da non perdere è $TOSHI con una valutazione di capitalizzazione di mercato di 211 milioni di dollari, non molto lontano dai suoi massimi storici.

È giusto dire che $DAWGZ sta facendo il suo debutto su Base in un momento eccellente, con le meme coin di Base come $BRETT che guadagnano terreno. Il prezzo del $BRETT è aumentato dell’11,902% dal suo lancio a marzo e del 66% negli ultimi sette giorni.

Le funzionalità share-to-earn e multi-chain

I membri della community sono al centro della strategia di marketing di Base Dawgz, grazie al suo sistema share-to-earn che elargisce premi per la condivisione di contenuti incentrati su $DAWGZ sui social media.

Basta fare clic sul pulsante “Share-to-earn” sulla home page e collegare il tuo wallet per generare il tuo link di referral. Tutti i referenti riceveranno il 5% dell’importo versato dal referee.

Tutti i contenuti creati e condivisi consentiranno di guadagnare punti riscattabili per token $DAWGZ.

Per iniziare a guadagnare ricompense, i partecipanti dovranno collegare il proprio account X per verificare il contenuto condiviso, richiedere i punti premio XP e riscattarli per $DAWGZ.

Base Dawgz è un circolo virtuoso che premia la creatività che, a sua volta, aiuta a far crescere la community $DAWGZ e il valore del token.

Il 15% della fornitura totale di token di 8.453.000.000 è accantonato per le ricompense $DAWGZ. Nel frattempo, il 20% della fornitura di token sarà disponibile per l’acquisto in prevendita, il 20% ciascuno per staking e liquidità, il 15% destinato al marketing e il 10% alle quotazioni.

Lo smart contract Base Dawgz è controllato dalla società di sicurezza blockchain Solid Proof, che indica la professionalità e la sicurezza del progetto.

Inoltre il contratto non è aggiornabile ed è totalmente rinunciabile, il che significa che non è possibile modificare la fornitura o introdurre backdoor nel codice con intenti disonesti.

Base Dawgz è destinato a diventare un token di punta su Base, che sta recuperando rapidamente terreno su Solana

Solana è arrivata dal nulla per diventare la chain dominante nel settore delle meme coin, ma Base potrebbe essere il prossimo trampolino di lancio prediletto dalle meme coin?

A differenza di Solana che è una blockchain di livello 1, Base è un livello 2 per Ethereum. I protocolli Ethereum Layer 2 come Base esistono per rendere Ethereum più scalabile, consentendo transazioni più veloci ed economiche.

Sebbene Base sia stata lanciata solo nell’agosto dello scorso anno, ha già raggiunto 400 transazioni al secondo, un valore pari a quello di Solana. Gli sviluppatori promettono ulteriori miglioramenti in arrivo.

Solana ha dichiarato fino a 1000 transazioni in tempo reale al secondo (tps), ma la maggior parte di queste sono in realtà transazioni fallite. L’elevata percentuale di transazioni fallite è stata criticata come un fattore che mina le speranze di Solana di diventare un punto di riferimento affidabile per le aziende che desiderano adottare reti decentralizzate.

Base Dawgz avrà commissioni basse e maggiore sicurezza

Per quanto riguarda le commissioni, poiché Base è un Layer 2, ha una commissione di esecuzione separata che è molto più economica della commissione sulla sicurezza che viene pagata solo quando pacchetti di transazioni vengono scritti sulla chain Ethereum.

Sebbene il protocollo Proof-of-History di Solana si traduca in commissioni più basse, Base ha il vantaggio di utilizzare la blockchain di Ethereum più decentralizzata e quindi più sicura.

Mentre Solana potrebbe ancora, per ora, surclassare Base quando si tratta di livelli di transazioni on-chain 24 ore su 24, con un margine molto ampio (da 4,5 a 53 milioni), la storia è diversa per quanto riguarda il valore fiat dei trasferimenti da wallet attivi unici che interagiscono con applicazioni decentralizzate (dApp). Qui Base incassa 1,76 miliardi di dollari, classificandosi al quinto posto tra tutte le chain, contro 1,1 miliardi di dollari di Solana.

L’esclusivo parametro dei wallet attivi riflette la capacità di Base di attingere alla base di utenti in rapida crescita di Coinbase, che, secondo le informazioni riportate l’ultima volta dalla società nel 2022, ammontava a 110 milioni di utenti.

Inoltre, considerando il valore totale bloccato (TVL) come un modo per misurare il valore di una chain, il TVL di Base ha registrato una tendenza al rialzo da marzo di quest’anno e ora ammonta a 1,7 miliardi di dollari.

Il salto più significativo è avvenuto tra metà marzo e aprile, quando il TVL è più che raddoppiato da 670 a 1,58 miliardi di dollari, secondo i dati compilati da DefiLama. Il TVL di Solana è di 4,8 miliardi di dollari.

Inoltre, il valore del volume delle transazioni giornaliere su Base è di 320 milioni di dollari, che è certamente meno della metà di quello di Solana, pari a 733 milioni di dollari, ma è comunque un numero impressionante per una chain nata appena un anno.

Base Dawgz può crescere di 100 volte?

Nel loro insieme, i fondamenti delineati sopra sono tutti segnali molto incoraggianti del fatto che Base potrebbe essere la prossima chain preferita per tutto ciò che riguarda le meme coin. E, come effetto collaterale, il proliferare delle transazioni di meme coin potrebbe stimolare un’adozione più ampia di Base dimostrando la sua robustezza.

Tutto ciò suggerisce che Base Dawgz è davvero una meme coin nel posto giusto al momento giusto. Come con $BRETT, per $DAWGZ potrebbe essere previsto un ritorno sull’investimento pari a 100 volte.

Non perderti la prossima gemma di meme coin su Base: unisciti alla community di Base Dawgz su X e Telegram.

Vai alla prevendita di Base Dawgz