SARONNO – Una buona notizia per gli appassionati di nuoto e sport. La piscina di Saronno aperta in orario notturno: a darne la comunicazione è stata Saronno Servizi Sport, che invita iscritti e non a frequentare l’impianto di via Miola 5 anche di notte.

In occasione della staffetta 24x1h 2024, organizzata dal Gap di Saronno, l’impianto natatorio rimarrà aperto per tutta notte, a partire dalle 20 di sabato 8 giugno. Le tariffe d’ingresso per l’occasione rimangono invariate e validi tutti gli abbonamenti consueti.

Domenica 9 giugno segue gli orari invernali, invece, la piscina seguirà gli orari invernali: dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18.30.

L’orario di nuoto libero abituale del sabato e della domenica è invariato.

(foto archivio: l’impianto di via Miola 5)

