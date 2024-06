Cronaca

CARBONATE – Dopo il reato colto in flagranza, aggredisce la propria madre e i carabinieri: è stato così fermato un 14enne di Mozzate. Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’operazione di controllo investigativo sul territorio, i carabinieri di Mozzate sono intervenuti nel parco Castello di Carbonate, dove hanno rintracciato un ragazzino di 14 anni, residente a Mozzate e già noto, la cui madre aveva denunciato l’allontanamento volontario da casa.

Una volta avvicinato il giovane, che si trovava in compagnia di alcuni amici, i militari gli hanno chiesto le generalità, ma hanno incontrato la resistenza del ragazzo che ha mentito sulla propria identità. A quel punto è stato necessario l’intervento della madre, che ha subito identificato il figlio. Questo ha scatenato la reazione del ragazzo, che ha iniziato dapprima ad offendere la madre e i militari, per poi aggredirli fisicamente. Per il minore è subito scattato il fermo in flagranza di reato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale ed oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

(foto archivio)

07062024