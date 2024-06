Uno strumento che non è certamente nuovo, visto che già la nostra Costituzione all’art. 46 prevede che “… la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”, ma che ritengo sia stato fino ad oggi fortemente sottovalutato, per non dire ignorato. Coinvolgere i lavoratori nella gestione dell’impresa e nella condivisione degli utili significa creare un fruttuoso patto fra il capitale ed il lavoro, superando i conflitti fra i lavoratori e le imprese, che spesso si sentono su fronti diversi, in nome di un comune e condiviso interesse alla crescita dell’azienda e del benessere dei dipendenti.

Si verrebbe in questo modo a creare un clima di forte appartenenza, un lavoro di squadra dove ogni lavoratore si sentirebbe imprenditore, impegnato “a far andar bene la fabbrica”, il cui successo sarebbe un successo di tutti, perché l’interesse del dipendente verrebbe totalmente a coincidere con l’interesse dell’azienda.

E la condivisione di una quota degli utili aziendali a fine esercizio andrebbe altresì a valorizzare economicamente le retribuzioni, cosa di non poco conto in un Paese che vede una drammatica discesa del potere di acquisto dei lavoratori.

Certo, per un’azienda riorganizzare l’attività lavorativa su 4 giorni invece che 5 e decidere di distribuire ai dipendenti una quota degli utili aziendali non è un passaggio semplice, serve tempo, grande impegno, un po’ di coraggio e soprattutto la capacità di modulare la nuova organizzazione sulla base del contesto in cui l’azienda si trova ad operare, tralasciando l’idea di poter trovare una soluzione standard applicabile a tutte le imprese ed a tutti i settori.

Ogni azienda, in altre parole, dovrà trovare la sua strada. Ma nonostante le difficoltà inevitabilmente legate a cambiamenti certamente radicali, qualcosa si sta muovendo anche nel nostro Paese.

L’evoluzione dei processi produttivi, le nuove dinamiche di organizzazione del lavoro e la forte richiesta di cambiamento degli approcci e delle aspettative devono essere altresì correlati all’opportunità di un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nel processo produttivo, di una maggiore partecipazione degli stessi alla vita dell’impresa, con uno spirito collaborativo fra datori e prestatori, finalizzato a favorire la produttività, la competitività dell’impresa sul mercato ed il benessere di tutti gli attori in campo. In quest’ottica la condivisione degli utili — meglio ancora se associata alla rimodulazione della settimana lavorativa su quattro giorni a parità di stipendio — può essere una valida risposta.