news

Saronno, graziosa cittadina lombarda situata nella provincia di Varese, particolarmente famosa per la produzione dell’omonimo amaretto, offre ai suoi visitatori un ricco patrimonio storico e culturale, unito a una vivace atmosfera moderna. Ma oltre alle bellezze che si possono scoprire all’interno del suo centro storico, la città vanta una posizione strategica che permette di raggiungere facilmente alcune delle attrazioni più iconiche del Nord Italia. In questo articolo, viaggeremo alla scoperta di 5 mete imperdibili che si trovano a breve distanza da Saronno, ognuna con caratteristiche uniche e in grado di soddisfare i gusti più diversi.

Stadio San Siro di Milano: il tempio del calcio

Tra i vari tipi di turismo moderno, esiste quello degli stadi e in Italia alcuni di questi risultano delle proprie mete d’attrazione, visitabili al loro interno attraverso un tour con o senza guida. Per gli amanti del genere, quindi, una visita allo Stadio San Siro di Milano è un’esperienza indimenticabile. Vero e proprio tempio del calcio italiano, questo imponente stadio ospita le partite di Serie A di Milan e Inter, due delle squadre più blasonate d’Italia e d’Europa. Qui è possibile visitare l’impianto in ogni sua parte, dagli spogliatoi agli spalti, oltre che gli store interni e il museo dello stadio, dove sono custoditi cimeli storici e trofei che raccontano la gloriosa storia di entrambe le squadre. Per raggiungere lo stadio ci vorranno circa 23 minuti di macchina (24 chilometri).

Casinò Campione d’Italia: una delle sale italiane

Nel nostro Paese sono ospitati solamente 4 grandi casinò, 5 se consideriamo la doppia sede di quello di Venezia. Uno di questi si trova vicinissimo a Saronno: parliamo della sala Campione d’Italia che affaccia sul Lago di Lugano. I cittadini saronnesi hanno un grande vantaggio rispetto a molti altri abitanti del centro e del sud Italia, dato che il Casinò Campione d’Italia dista solamente 48 chilometri, ossia meno di un’ora di macchina. Per raggiungere uno dei casinò fisici italiani da una delle regioni centro meridionali dello Stivale, invece, bisogna sobbarcarsi un viaggio lungo e costoso. Un aspetto di certo meno congeniale, che viene attutito solamente dall’esperienza del gioco tramite diverse app casino messe a disposizione dagli operatori di settore e recensite nell’articolo linkato poco prima da Casino.Superscommesse.it. Situato proprio sul confine tra Italia e Svizzera, il Casinò Campione d’Italia offre un’ampia varietà di giochi, tra cui slot machines, roulette, blackjack e poker. Inoltre, al suo interno si trovano ampi e lussuosi saloni ospitanti ristoranti, bar e discoteche per un’esperienza unica e completa, da vivere almeno una volta nella vita.

Lago di Como: un panorama mozzafiato

Il Lago di Como, conosciuto come uno dei laghi più belli del mondo, è una meta imperdibile per gli amanti della natura e del relax. Con le sue acque cristalline, le ville storiche e i paesini pittoreschi, il lago offre un panorama mozzafiato che toglie il fiato. È possibile fare un giro in barca per ammirare il panorama da diverse angolazioni, oppure visitare alcune delle bellissime ville che si affacciano sul lago, come Villa del Balbianello o Villa Carlotta. Inoltre, è vivamente consigliabile salire tramite l’antica funicolare Como-Brunate, inaugurata nel lontano 1894, e che consente di ammirare l’intero specchio d’acqua dall’alto, sfruttando una posizione privilegiata. Per giungere al lago ci vorranno circa 1 ora e 5 minuti (60 chilometri).

Autodromo di Monza: F1 e non solo

Gli appassionati di motori, invece, non possono perdersi l’occasione di visitare l’Autodromo di Monza, uno dei circuiti più iconici del mondo. Qui si corre ogni anno il Gran Premio d’Italia di Formula 1, uno degli eventi sportivi cui gli italiani tengono di più, con il tifo per la Ferrari che si accende sugli spalti ogni mese di settembre. È possibile visitare il circuito nella sua interezza, percorrendo a piedi o in bicicletta le leggendarie curve Parabolica, Serraglio, la Variante Ascari, la Variante della Loggia e i due rettilinei principali. Inoltre, è possibile prenotare degli hot lap da vivere con piloti professionisti e visitare il museo, dove sono esposti auto storiche e cimeli legati al mondo del motorsport, tricolore e non. L’autodromo risulta vicinissimo a Saronno: solo 37 minuti in auto (40 chilometri).

Certosa di Pavia: un capolavoro dell’architettura rinascimentale

La Certosa di Pavia, che fa parte delle mete del turismo di prossimità dei lombardi, è un complesso monumentale di grande fascino, situato nella città di Pavia, a due passi da Milano. Considerato un capolavoro dell’architettura rinascimentale, questo complesso comprende la chiesa, il chiostro con le celle dei monaci benedettini e il cimitero monumentale. La Certosa è stata inserita nel patrimonio dell’UNESCO e rappresenta una meta obbligata per gli amanti dell’arte e della storia. Piccola curiosità, al suo interno i frati vi chiederanno di non fare foto. Rispettare l’arte è parte integrante di questo incantevole luogo. Per arrivarci ci vorranno circa 44 minuti, utili a percorrere i 51 chilometri che la separano da Saronno.