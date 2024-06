Cronaca

SARONNO – Attimi di apprensione ieri sera, giovedì 6 giugno, per l’incidente avvenuto tra via San Giuseppe e corso Italia poco prima delle 22,30. A ricostruire con preceduto l’accaduto saranno gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica che sono intervenuti sul luogo in pochi minuti dopo l’allarme lanciato da alcuni amici della vittima. Ma si tratterebbe di un caso di omissione di soccorso.

Secondo le prime ricostruzioni una moto avrebbe colpito il 25enne, residente in città, e si sarebbe dileguata senza fermarsi per accertarsi delle condizioni del ragazzo. Il giovane è rimasto a terra con gli amici che erano con lui che hanno mobilitato i soccorsi e cercando di prestargli le prime cure e allertare le auto di passaggio.

In pochi minuti è arrivata la polizia locale che per prima cosa ha messo in sicurezza la zona per permettere al personale della Croce Rossa di Saronno di prestare le prime cure al giovane che se la sarebbe cavata con contusioni ed escoriazioni. E’ stato infatti portato in codice verde all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso. Come detto gli agenti sul posto si sono anche occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti per cercare di risalire al mezzo e quindi al conducente pirata.

Se identificato rischia un’accusa di omissione di soccorso.

