Città

SARONNO – Da oggi 7 a domenica 9 giugno 2024, i giardini di Villa Gianetti, situati in via Roma 20, ospiteranno la quinta edizione di “Birre vive in Villa”, un evento dedicato alla celebrazione della birra artigianale. La manifestazione, patrocinata dalla Comune di Saronno, promette tre giorni di puro divertimento con una varietà di birre artigianali, street food e musica dal vivo.

Date e orari

L’evento avrà inizio oggi dalle 19 e fino all’1. Sabato 8 giugno le porte apriranno alle 18 e la festa continuerà fino alle 2 del mattino. Domenica 9 giugno, l’evento si concluderà con un’ultima serata dalle 18 alle 23.

L’ingresso è libero, permettendo a tutti di partecipare a questa festa della birra. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email [email protected] o al numero 3887974785.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: preparativi, nel pomeriggio, per Birre in villa a Saronno)

07062024