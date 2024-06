Città

SARONNO – Era decisamente provato il piccolo leprotto con pochi giorni di vita salvato mercoledì pomeriggio da una task force tra polizia locale e Enpa Saronno. Una collaborazione che, ancora una volta, ha permesso di rispondere ad una richiesta d’aiuto arrivata dai cittadini prendendosi prima carico e poi cura del cucciolo ferito.

Rispondendo alla chiamata arrivata alla centrale operativa del comando di piazza della Repubblica gli agenti hanno trovato nell’area verde della Cassina Ferrara di via Damiano Chiesa un leprotto di pochi giorni di vita. Aveva zampe paralizzare forse per uno schiacciamento. E’ intervenuta anche Enpa Saronno che con Andrea, a cui va il ringraziamento dell’associazione, ha recuperato il leprotto e l’ha portato in un centro specializzato.

Sarà ovviamente curato e se riuscirà a riprendersi sarà rimesso in libertà.

(foto archivio)

