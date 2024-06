Città

SARONNO – Ha fatto visita al mercato di Saronno lo scorso mercoledì mattina, Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato al collegio nord-ovest per il parlamento europeo, sono stati presenti anche i saronnesi Mauro Rotondi, Giorgio Marturano e Samuele Astuti del Pd.

“Se sarò eletto a Bruxelles – ha dichiarato Gori – vorrei occuparmi di sanità e lavoro, e anche di crisi demografica, con le conseguenze che rischia di avere sulla sostenibilità dei nostri sistemi di protezione sociale. Metto a disposizione l’esperienza da Sindaco di Bergamo, una città diventata in questi anni modello di qualità di vita grazie a bellezza dei luoghi, servizi, attrattività, opportunità. Un lavoro straordinario i cui risultati si vedono e parlano chiari. Il turismo sta avendo una crescita straordinaria anche grazie al traino del periodo Bergamo-Brescia capitali della cultura. Il successo dell’Atalanta in Europa, non è un caso, ma è legato al lavoro e alla mentalità virtuosa del nostro territorio”

