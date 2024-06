Sport

SARONNO – L’attesa è quasi finita! Domenica 9 giugno, al palasport “Aldo Moro” di viale Santuario a Saronno ospiterà i di Serie A di tchoukball. A contendersi lo scudetto di questo sport saranno Rovello Sgavisc, Saronno Castor, Ferrara Monkeys e Rovello Seran, che sono pronti ad sfidarsi nell’ultimo atto di questa stagione al cardiopalma.

Sarà senz’altro una giornata piena di emozioni, adrenalina e gioco spettacolare, per tutti gli appassionati e tifosi presenti al PalaMoro: l’appuntamento si tiene dalle 8.30 alle 18.30, con ingresso libero per il pubblico.

(foto archivio: azione di gioco in una partita di tchoukball. Per le finali scudetto di questa stagione sono in corsa sia i plurititolati Saronno Castor che le due formazioni della vicina Rovello Porro)

07062024