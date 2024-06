Comasina

BARLASSINA – “Ultimi giorni da sindaco, tanti sono i ricordi che si affollano nella mente, alcuni belli, altri purtroppo meno, in particolare il momento duro della pandemia. Il sentimento che prevale però è quello della gratitudine, gratitudine per la fiducia e il tanto affetto ricevuto in questi anni. Gratitudine per i dipendenti comunali, i collaboratori, gli amici che mi sono stati accanto, in particolare quelli della mia lista civica Insieme per Barlassina, e che mi hanno aiutato ad amministrare. Avere una bella squadra, coesa e determinata è fondamentale e io sono stato fortunato”. Così il sindaco uscente, Piermario Galli, che è al termine del proprio mandato.

Prosegue Galli: “Faccio un grosso in bocca al lupo fin da ora al mio successore e ringrazio tutti coloro che si sono messi in gioco per partecipare alla imminente tornata elettorale. È davvero importante per una comunità che ci siano persone disponibili a prendersene cura.

Grazie Barlassina!”

08062024