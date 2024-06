Basket

SARONNO – Telefonate, email, chi c’è andato sul posto: il fatto è che al Palaronchi non c’è davvero più neanche un “buco” per la finalissima di stasera fra Az Robur Saronno e Cecina, che vale la promozione nella serie B Nazionale di basket. I biglietti disponibili sono stati messi in prevendita giovedì pomeriggio e sono finiti in 45 minuti. Ci sono state nelle ultime ore centinaia di richieste aggiuntive, alle quali ovviamente i dirigenti roburini, seppur a malincuore, non hanno potuto che rispondere con un diniego.

Ma visto che tantissimi tifosi e sportivi vogliono comunque essere vicini alla squadra in questo momento storico, sarà allestito un punto di visione di gruppo all’esterno del Palaronchi, dove c’è il bar del tennis, sempre all’interno del centro giovanile Ronchi di via Colombo, e sin dalla mattinata odierna i volontari si metteranno al lavoro per allestire un maxi schermo, sul quale chiunque lo voglia potrà godersi la partita, a solo qualhe metro di distanza dai propri beniamini.

Per chi invece resterà a casa, sarà comunque possibile “esserci”: l’incontro sarà proposto in diretta streaming dall’emittente Radio 675 sulla propria pagina Facebook.

Saronno ha vinto gara 1, mentre mercoledì scorso in gara 2 il Basket Cecina ha battuto i biancazzurri e di conseguenza la serie (al meglio delle tre partite) ora prosegue con la “bella” che si giocherà al Palaronchi. La vincente salirà direttamente in serie B Nazionale mentre per la perdente ci sarà lo spareggio con la perdente fra Bergamo e Fidenza per un ulteriore posto in serie B Nazionale, che vanno domenica alla “bella”.

