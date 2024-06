Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Insieme ai rinnovi dei contratti di alcuni dei pilastri della rosa come il capitano Federico Corno, Gabriele Napoli e Andrea Galletti, la Caronnese conferma anche Matteo Napolitano che nella prossima stagione, oltre ad essere il vice allenatore che affiancherà mister Ferri nella prima squadra, avrà il ruolo di guida tecnica della juniores.

Resterà, dunque, nello staff tecnico di Michele Ferri per un’altra stagione anche Matteo Napolitano vista la conferma della società rossoblu per la sua conoscenza del gruppo e dell’ambiente, oltre che come punto di riferimento della squadra. Nella prossima stagiona guiderà anche i ragazzi della juniores in modo da seguire ancora più da vicino i giovani talenti che potrebbero trovare spazio in prima squadra.

(foto da Sc Caronnese)