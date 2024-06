CASTIGLIONE OLONA – Lo scorso giovedì 6 giugno si è svolta la premiazione del concorso “Disegna il palio” edizione 2024, che ha visto protagonisti i ragazzi delle classi seconde dell’Ic Cardinal Branda Castiglioni. La premiazione si è svolta presso la sede dell’istituto in via d’Ampezzo ed è stata realizzata in collaborazione con la Pro loco.