Cronaca

ROVELLO PORRO – “Ci segnalano che una coppia di pensionati è stata truffata da un finto agente che ha simulato una contaminazione dell’acqua da gas metano. Il malvivente ha chiesto agli anziani di raggruppare tutti gli ori e i preziosi, insieme al denaro contante, per evitare che si rovinassero durante le fasi di bonifica, ma era il piano per arraffare tutte le cose di valore”. Così i responsabili dell’Amministrazione civica rovellese, riguardo ad un episodio avvenuto in paese.

Da parte dei rappresentanti comunali giunge dunque un appello a tutti i concittadini: “Fate attenzione e avvertite i vostri cari!”

In zona le truffe porta a porta sono purtroppo diventate una costante, nel mirino soprattutto la terza età.

08062024