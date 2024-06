Città

SARONNO – Più rigoglioso e verde che mai, l’albero cresciuto sulla gradinata – ormai un “simbolo” del degrado e della mancanza di cura dello stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi – ha resistito anche alla staffetta 24×1 ora. Chi pensava che per l’importante evento podistico, che in questo weekend richiama migliaia di appassionati nell’impianto sportivo, il Comune avrebbe inviato i giardinieri per dare una sistemata, evidentemente si sbagliava.

L’albero sulla gradinata scoperta è ancora lì, al pari degli altri alberelli cresciuti all’altro capo della gradinata stessa, di certo non proprio una bella figura per la città di Saronno.

In passato gli alberi erano già cresciuti in gradinata ma erano stati poi rimossi da alcuni tifosi, che si erano armati di attrezzi da giardinaggio ed avevano provveduto in proprio ad eliminare le piante infestanti, stufi di tanti appelli lanciati al Comune e caduti nel vuoto.

E anche sulla tribuna centrale non mancano i segni della scarsa manutenzione che viene riservata all’impianto che una volta per dimensioni ed importanza era il secondo dell’intera provincia di Varese.

08062024

