Città

SARONNO – Frontale nel sottopassaggio di via Primo Maggio: ferito 68enne.

Attimi di apprensione giovedì 6 giugno per l’incidente avvenuto tra via San Giuseppe e corso Italia poco prima delle 22,30. A ricostruire con preceduto l’accaduto saranno gli agenti della polizia locale del comando di piazza Repubblica che sono intervenuti sul luogo in pochi minuti dopo l’allarme lanciato da alcuni amici della vittima. Ma si tratterebbe di un caso di omissione di soccorso.

Dopo il reato colto in flagranza, aggredisce la propria madre e i carabinieri: è stato così fermato un 14enne di Mozzate. Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’operazione di controllo investigativo sul territorio, i carabinieri di Mozzate sono intervenuti nel parco Castello di Carbonate, dove hanno rintracciato un ragazzino di 14 anni, residente a Mozzate e già noto, la cui madre aveva denunciato l’allontanamento volontario da casa.

Una buona notizia per gli appassionati di nuoto e sport. La piscina di Saronno aperta in orario notturno: a darne la comunicazione è stata Saronno Servizi Sport, che invita iscritti e non a frequentare l’impianto di via Miola 5 anche di notte.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

08062024