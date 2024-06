iltra2

TRADATE – Incidente stradale con feriti ieri in via Albisetti di Tradate. Il fatto si è veificato quando erano le 19.20, si sono scontrate due automobili. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa. Sono state soccorse tre persone: un giovane di 12 anni, un uomo di 44 anni ed un uomo di 59 anmni, nessuno è apparso in condizioni preoccupanti tant’è che non è stato necessario che nessuno fosse trasportato in ospedale.

I militari dell’Arma, come vuole la prassi in simili circostanze, hanno eseguito tutti i rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità: i danni materiali, ai veicoli, sono da quantificare.

(foto archivio)

08062024