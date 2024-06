Comasco

ROVELLASCA – Anche quest’anno la scuola secondaria di Rovellasca ha festeggiato la fine dell’anno scolastico con lo schiuma party organizzato dal Comitato genitori: una iniziativa che si è svolta ieri e che si è tradotta in una occasione di tanto divertimento per augurare a tutti i ragazzi buone vacanze.

Insomma, c’è stato da divertirsi, ovviamente senza causare danni alle strutture scolastiche, per quella che sta ormai diventando una tradizione per l’epilogo della annata didattica. E tutto fa pensare che, visto il successo che anche stavolta si è registrato, il copione tornerà in scena anche al termine della prossima annata scolastica.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: alcune immagini della simpatica e divertente iniziativa che si è svolta alla scuola secondaria di Rovellasca nell’ultimo giorno di lezione)

08062024