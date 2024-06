news

Per gli investitori esperti, le meme coin sono una vera miniera d’oro per guadagni rapidi. Anche se molti progetti di meme coin mancano di utilità, il loro potenziale speculativo è sufficiente a creare un’onda di interesse.

Con il mercato delle criptovalute che si prepara per un altro ciclo rialzista, ecco tre delle migliori meme coin in tendenza da non perdere in questa stagione.

PlayDoge (PLAY): la nostalgia degli anni ’90 per il Tamagotchi rivive con un tocco di DOGE

Il mercato globale dei videogiochi probabilmente esploderà fino a raggiungere i $665 miliardi entro il 2033, secondo Precedence Research. Grazie all’aggiunta di nuovi e coinvolgenti trend di gioco e tecnologie, è anche una delle nicchie più promettenti nel mercato delle criptovalute.

I giochi crittografici play-to-earn (P2E) sono apprezzati per la loro facile accessibilità, le comunità di gioco decentralizzate e le opportunità di alto rendimento.

Per avere un quadro più chiaro, la categoria dei giochi P2E di CoinMarketCap ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre $13 miliardi a maggio 2024.

La nuova stella del settore play-to-earn delle criptovalute è PlayDoge (PLAY).

Con un trend interessante, PlayDoge prende ispirazione dalla nostalgica mania del Tamagotchi degli anni ’90 e le aggiunge un tocco di DOGE.

Nelle affascinanti avventure in 2D, i giocatori devono nutrire, intrattenere e addestrare i loro animali domestici digitali per accumulare punti premio. Affinando le loro abilità e vincendo i minigiochi, possono scalare le classifiche per guadagnare più ricompense.

I token di ricompensa $PLAY sbloccheranno vari vantaggi e privilegi all’interno dell’ecosistema di gioco e possono essere scambiati su importanti excange per altre criptovalute o valute fiat.

PlayDoge ha scelto la Binance Smart Chain come sua piattaforma per sfruttare costi di transazione bassi e transazioni più veloci.

Con il gioco in stile Tamagotchi diventato un sentiment virale, la prevendita dei token $PLAY ha registrato un grande successo, superando il traguardo di $3 milioni in due settimane dal lancio. Il progetto ha anche introdotto un redditizio sistema di staking per accompagnare la prevendita, offrendo un attraente reddito passivo.

Gli investitori della prevendita, in particolare, possono beneficiare di prezzi d’ingresso bassi e ricompense di staking generose.

Vai alla prevendita di PlayDoge

Sealana (SEAL) sta ottenendo notevoli risultati dopo aver raccolto $3 milioni in prevendita

Un’altra meme coin virale di questa stagione è Sealana (SEAL).

Anche se le meme coin hanno tenuto il mercato delle criptovalute sotto controllo fin dall’inizio, le cose stanno cambiando. Il successo della prevendita di Sealana è un chiaro esempio di questa evoluzione.

Sealana si avventura audacemente alla ricerca di ricchezza direttamente dalle accoglienti pareti della cantina di sua madre. Il tema e il trend colpiscono nel segno gli investitori di meme coin che sono alla ricerca di guadagni rapidi.

L’audace ingresso del progetto nel mercato delle meme coin con un tema inesplorato lo rende unico nel suo genere. Non sorprende quindi che la prevendita abbia superato il traguardo dei $3 milioni in breve tempo.

Gli investitori più esperti stanno acquistando i token $SEAL a prezzi scontati prima che arrivino sui principali exchange.

La combinazione irresistibile di fascino e divertimento rende $SEAL la prossima grande criptovaluta da tenere d’occhio questa stagione. Il token è costruito sulla blockchain di Solana, approfittando dell’onda virale che ha portato Dogwifhat, Slerf e Cats in a Dogs World sotto i riflettori. La prevendita terminerà il 25 giugno.

Vai alla prevendita di Sealana

Base Dawgz (DAWGZ): la prossima grande meme coin di Base?

Il mercato delle meme coin è in costante evoluzione.

Se le meme coin a tema animale erano molto popolari in passato, ora sono le affiliazioni blockchain a guidare il mercato.

Ad esempio, meme coin come Dogecoin e Shiba Inu hanno guadagnato popolarità con le loro adorabili mascotte canine in passato. Tuttavia, quest’anno la tendenza è diversa. Il successo di progetti come Bonk, Dogwifhat, Brett e Degen non può essere attribuito solo alle loro etichette come animali domestici. Le loro caratteristiche blockchain hanno giocato un ruolo chiave nel loro successo.

La tendenza è iniziata con le meme coin basate su Solana, ma ora le meme coin di Base stanno dominando la scena.

Per avere una visione più chiara, la capitalizzazione di mercato delle meme coin di Base è esplosa fino a raggiungere un impressionante $1,78 miliardi. Progetti come Brett Degen coin e Toshi stanno capitalizzando sulla rapida crescita della catena di Base. Questa traiettoria ascendente spiega il grande interesse per Base Dawgz (DAWGZ).

Base Dawgz unisce il successo delle meme coin a tema cane con la potenza della blockchain di Base. Attualmente, le meme coin dedicate ai cani dominano sette delle prime dieci per capitalizzazione di mercato. Sfruttando la solidità e il potenziale speculativo della blockchain di Base, Base Dawgz guarda con ottimismo al futuro.

Tuttavia, per ampliare ulteriormente la propria portata, Base Dawgz ha implementato una struttura multicanale che si estende su blockchain come Ethereum, Solana, Binance Smart Chain (BSC) e Avalanche. Questa presenza multicanale migliora l’accessibilità del progetto e il suo potenziale di utenti.

Per incentivare gli investitori a mantenere i propri token, Base Dawgz ha lanciato un meccanismo di staking share-to-earn.

Inoltre, il progetto ha avviato una campagna di airdrop che premia la creatività e l’interazione sociale. Per ulteriori dettagli sulla prevendita e sulla campagna di airdrop, visita il sito ufficiale di Base Dawgz.

Vai alla prevendita di Base Dawgz