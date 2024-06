iltra2

TRADATE – Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Satonno riguardo all’episodio che si è verificato l’altra notte all’1.30 in via Toti di Tradate. In quel orario la chiamata al 118, il numero nazionale delle emergenze, per segnalare un vivace litigio. Sul posto è intervenuta una pattuglia ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa, è stato soccorso un giovane di 26 anni che è stato quindi trasportato per accertamenti, ma in buone condizioni, all’ospedale tradatese.

I militari, dunque, hanno ascoltato i presenti e raccolto la testimonianza del diretto interessato, per chiarire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità; per il momento non si dispone di ulteriori informazioni su quel che è successo.

