SARONNO – L’appuntamento per tutti gli amanti del podismo è oggi alle 10 allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi per la trentanovesima edizione della tradizionale staffetta 24×1 ora organizzata dal Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno.

Saranno 48 le squadre partecipanti, dunque per quasi 1200 atleti. Di tutte le età e molti senza velleità agonistiche ma presenti soprattutto per divertirsi e fare gruppo. Come sempre nell’area adiacente sarà allestito il “villaggio degli atleti” con stand e punti ristoro, ci sarà anche un truck culinario; e sabato sera è anche prevista tanta musica, stile anni settanta perchè si celebra anche l’anniversario di fondazione del Gap, il 1974.

Arrivo previsto alle 10 di domenica mattina.

In contemporanea ci sarà anche la Ultra di Saronno, per concorrenti decisi a partecipare in solitaria, nell’arco delle 24, 12 o 6 ore.

08062024