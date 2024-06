Città

SARONNO – “E’ stata riaperta al pubblico in questi giorni, dopo i lavori di riqualificazione che l’hanno interessata nel mese di maggio, l’area giochi di via Grassi angolo via Volta”, a farlo sapere è il comune di Saronno con un post sulla pagina facebook istituzionale.

“L’intervento dell’Amministrazione – così continua il post – ha portato alla suddivisione dell’area in due spazi adiacenti: uno dedicato al gioco dei bambini con altalena doppia e una struttura multifunzione con percorso arrampicata e giochi tattili, sensoriali ed evocativi per il divertimento dei più piccoli, e l’altro, dove è stato installato un attrezzo calistenico, riservato allo sport all’aperto dei ragazzi più grandi e degli adulti che vogliono tenersi allenati usufruendo dell’area aperta e del verde del parco. L’attrezzo fitness è tra i primi installati nelle aree verdi a Saronno e sicuramente seguiranno altre installazioni di questo genere, in altri parchi cittadini, per rispondere alla richiesta di svago anche dei più grandi.”