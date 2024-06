Cronaca

SARONNO – Purtroppo si tratta di una tipologia di incidente più frequente di quanto si possa pensare. Un’automobilista che apre la portiera rapidamente senza guardare, un ciclista che finisce contro una portiera appena aperta e finisce a terra.

E’ questa la casistica in cui rientra l’incidente avvenuto ieri mattina, venerdì 6 giugno, alle 9,30 in via San Giuseppe. Una 48enne in sella alla propria bicicletta ha sbattuto contro la portiere di un’auto in sosta. La donna è finita a terra in malomodo.

Grande la preoccupazione dei presenti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Viola di Cesate che ha prestato le prime cure alla donna prima di trasferirla in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha effettuato i rilievi del caso e regolato la circolazione.

Per la foto si ringrazia il nostro lettore Gian

