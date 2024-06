Cronaca

SARONNO – Un problema tecnico che è stato risolto con rapidità grazie all’intervento dei vigili del fuoco e con la tempestiva mobilitazione del Comune che con l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli ha seguito l’evolversi della situazione. E’ quello che si è verificato ieri pomeriggio, venerdì 7 giugno, al centro diurno disabili di piazza Tricolore.

“Durante l’installazione del nuovo impianto di climatizzazione – spiega proprio l’assessore – uno dei corpi raffrescanti, probabilmente a causa di un difetto, ha registrato un malfunzionamento con emissione di fumo”.

Immediata la mobilitazione con l’intervento congiunto di impresa installatrice, tecnici comunali e vigili del fuoco ha permesso di mettere sotto controllo la situazione.

Non ci sono stati danni alla struttura anche l’assessore spiega come “siano in corso le verifiche dovute per il completo ripristino della funzionalità dell’impianto e di conseguenza degli spazi”.

(foto archivio)

