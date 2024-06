Eventi

SARONNO – Una raccolta fondi in favore della società San Vincenzo de Paoli, di Saronno. E’ con questo intento che, nella giornata di oggi, sabato 8 giugno, dalle 8.30 alle 18, i soci del Lions club Saronno Host Solidalia saranno fuori dall’Esselunga di Saronno, invitando la cittadinanza ad acquistare cibo per aiutare la società San Vincenzo a prendersi cura delle famiglie in situazioni di fragilità economica.

Accettati per la raccolta alimentare sono tonno, pasta, olio di oliva, olio di semi, latte a lunga conservazione, biscotti per la colazione, riso, legumi in scatola.

La società San Vincenzo De Paoli nasce nel 1913 a Saronno per accogliere persone in situazioni di disagio materiale e morale. Si occupa sul territorio di distribuzione di pacchi alimentari di prima necessità e abbigliamento, aiuto concreto al pagamento di tickets sanitari e piccole utenze, acquisto di medicinali.

