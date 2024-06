Softball

CARONNO PERTUSELLA – Prima giornata del quarto turno di ritorno della Serie A1 di Softball senza storia. Le vittorie di Bollate, Saronno e Macerata rispettano il pronostico e, in attesa che scendano in campo nella domenica Pianoro e Thunders (riposa l’Italposa Forlì), mantengono la cristallizzazione della classifica.

Rheavendors Caronno-Inox Team Saronno

Lunga sfida a suon di valide quella tra Rhea e Saronno nel derby sulla “Varesina”. L’Inox Team parte forte con 3 punti nella prima ripresa di gara 1, con un singolo di Alessandra Rotondo e un doppio di Sara Cianfriglia. Al cambio campo Caronno sembra aver ribaltato la situazione con un grande slam di Melany Sheldon (foto Giovanni Pini: la giocatrice caronnese) ma, pian piano, le nero-blu prendono il largo: al secondo ci sono un paio di errori della difesa a consentire la produzione di 3 punti; al terzo un solo-homer di Arianna Nicolini; al quarto i singoli di Rotondo e Milagros Lozada Lago; al quinto di quelli di Nicolini, Anita Bartoli e Marrone; al sesto un doppio di Sara Brugnoli a portare Saronno alla vittoria 11-7. In mezzo un triplo di Chiara Ambrosi e in singoli di Rebecca Caldon, Yuruby Alicart e Sarah Edwards tengono alto l’onore, ma non sono sufficienti.

In gara 2 non c’è storia, nonostante Caronno cerchi di giocare alla pari, ma ci riesce solo nella prima ripresa quando, dopo essere andate sotto 3-0 (doppio a basi piene di Sara Brugnoli nella parte alta dell’inning), segna 2 punti grazie a 2 errori della difesa del Saronno. Da quel momento non ci sono più opportunità per la Rhea contro Kandra Lamb (salvo un punto al quinto con 13 K) mentre l’Inox Team usa tutta la propria potenza per affrontare i lanci di Iraimis Diaz Nunez e Silvia Durot (in totale 12 valide) e andare a segnare un totale di 14-3.

Pubbliservice Old Parma-Mkf Bollate

Non conosce soste la marcia dell’MKF Bollate: sempre più vicino all’aritmetica certezza di giocare i playoff e quasi incontrastato per arrivare anche al primo posto. La squadra milanese completa una doppietta senza troppe difficoltà (con 2 partite interrotte dalla mercy rule) a Parma contro la Pubbliservice e dà un altro segnale di potenza.

In gara 1 – che finisce 13-3 al quarto – il secondo inning da 9 punti inizia con due singoli di Laura Bigatton e Silvia Torre e finisce con triplo e fuoricampo proprio di Bigatton e Torre. Vittoria, la decima in stagione per Alice Nicolini, mentre sulla pedana emiliana si sono alternate Beatrice Nannetti, Giada Zorzati e Lucrezia Moretti, concedendo in totale 14 valide.

Seconda shut-out stagionale, invece, in gara 2 per Greta Cecchetti che, senza subire punti e con 7 strike-out mantiene la propria medi pgl a 0.00 e consente alla squadra di vincere 7-0 in 5 riprese. 66 minuti di partita per un totale di 11 valide (solo Binetti e Squalizza non partecipano al tabellino delle hit) e nuova entusiasmante prestazione in battuta di Silvia Torre che chiude con 2 su 3, un doppio e 2 RBI. Stesso identico rendimento anche per Gabriela Slaba. Mettono a referto un triplo ciascuna, invece, Mikiko Eguchi ed Elisa Cecchetti.

Macerata-Bertazzoni Collecchio

Bella doppietta di Macerata, che prosegue nel proprio cammino verso la salvezza, vincendo contro il Bertazzoni Collecchio in maniera piuttosto netta. In gara 1 apre le danze un fuoricampo di Regan Patricia Dias al primo inning, poi si viaggia sui binari dell’equilibrio fino a quando, al quarto, le marchigiane prendono il largo: singolo di Ilaria Colepio Filoteo, triplo di Emma Fagioli, singolo di Dias, sacrificio di Elisa Grifagno e singolo di Gioia Tittarelli e arrivano 3 punti. Altri 3 punti arrivano con qualche contribuzione della difesa del Collecchio e quindi Macerata chiude 7-1.

Il secondo match si chiude 8-5 per la squadra di casa con Regan Patricia Dias, Elisa Grifagno e Alicia Marie Peters (prima, seconda e quarta in battuta) che chiudono la loro prestazione offensiva con un totale di 8 su 11 con 6 RBI. Due terzi del line-up della squadra di casa batte valido contro Jensen Taylor Main, mentre sulla pedana maceratese porta a termine la partita Regan Patricia Dias con un totale di 8 strike-out e 7 valide e 3 dei 5 punti subiti che arrivano al settimo per un ultimo, disperato tentativo di rimonta collecchiese.

Risultati



Pubbliservice Old Parma – Mkf Bollate 3-13 (4° inn); 0-7 (5° inn)

Rheavendors Caronno – Inox Team Saronno 7-11; 3-14 (5° inn)

Macerata – Bertazzoni Collecchio 7-1; 8-5

Programma



Domenica 9 giugno

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Thunders

Riposa: Italposa Forlì.

Classifica

MKF Bollate (23 vittorie – 1 sconfitta, .958); Inox Team Saronno (20-4, .833); Italposa Forlì (14-8, .636); Mia Office Blue Girls Pianoro (12-8, .600); Rheavendors Caronno (11-11, .500); Macerata (10-14, .417); Thunders (5-15, .250); Bertazzoni Collecchio (5-19, .208); Pubbliservice Old Parma (2-22, .083).

