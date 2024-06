Softball

CARONNO PERTUSELLA – Oggi e domani in campo la quarta giornata di ritorno di A1 softball. Questo pomeriggio il derby varesino tra Rheavendors Caronno e Inox Team Saronno, che è il piatto forte di questo turno; il penultimo prima della pausa estiva, mentre l’Mkf Bollate cerca l’aritmetica qualificazione alla postseason. Turno di riposo per l’Italposa Forlì.

Ad aprire il programma del sabato la capolista Mkf Bollate (21-1) sarà ospite dal fanalino di coda Pubbliservice Old Parma (2-20) per una doppia sfida dai valori in campo sbilanciati. Bollate in questo fine settimana potrebbe conquistare aritmeticamente un posto per la postseason, una semplice formalità per una formazione che ha finora dominato il campionato. All’andata Silvia Torre batté quattro valide in due partite, mentre Elisa Cecchetti mise a segno uno dei suoi tre fuoricampo stagionali.

Più tardi, alle 17, avrà inizio il derby varesino tra Rheavendors Caronno (11-9) e Inox Team Saronno (18-4). La formazione vice-campione d’Italia viene da un road trip poco fortunato, con una sola vittoria in sei gare, ed è momentaneamente scivolata fuori dalle prime quattro posizioni. Davanti al proprio pubblico, dove quest’anno ha perso una sola partita, dovrà cercare di invertire il trend, ma l’avversaria di fronte sarà delle più ostiche: Saronno viene da sette successi consecutivi e si è consolidata al secondo posto in classifica, risultando l’unica possibile rivale di Bollate per il primo posto in stagione regolare. All’andata Saronno completò una doppietta, con un rocambolesco 9-8 in gara 1.

Chiude il programma del sabato il duello tra Macerata (8-14) e Bertazzoni Collecchio (5-17). Tre partite separano le due squadre, ma lo stato di forma appare diverso: le marchigiane, nel segno della continuità, hanno pareggiato gran parte delle serie disputate sino a ora, muovendo la classifica e mettendosi apparentemente al sicuro dall’ultimo posto. Collecchio, sebbene mantenga un vantaggio su Old Parma contro cui disputerà il derby la prossima settimana, è scesa al penultimo posto e cerca dei successi per allontanare il rischio di essere risucchiata in una corsa playout che quest’anno non è ancora partita.

Nell’unico appuntamento domenicale Pianoro (12-8) va alla caccia di importanti successi in ottica playoff contro le Thunders di Castelfranco Veneto (5-15), le quali invece cercano di mettersi in una posizione di classifica più comoda prima del rush finale. La doppietta contro Caronno ha proiettato le bolognesi tra le prime quattro in classifica e l’impegno ostico per una delle avversarie dirette (Caronno contro Saronno) e il riposo dell’altra (Forlì) potrebbe essere un importante jolly per le bolognesi. All’andata fu uno show offensivo del Pianoro che segnò ventidue punti, diciotto dei quali nella sola prima partita.

Programma

Sabato 8 giugno

Ore 15.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Pubbliservice Old Parma – MKF Bollate

Ore 17.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Rheavendors Caronno – Inox Team Saronno

Ore 18.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Macerata – Bertazzoni Collecchio

Domenica 9 giugno

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Thunders

Riposa: Italposa Forlì.

Classifica

Mkf Bollate (21 vittorie – 1 sconfitta, .955); Inox Team Saronno (18-4, .818); Italposa Forlì (14-8, .636); Mia Office Blue Girls Pianoro (12-8, .600); Rheavendors Caronno (11-9, .550); Macerata (8-14, .364); Thunders (5-15, .250); Bertazzoni Collecchio (5-17, .227); Pubbliservice Old Parma (2-20, .091).

