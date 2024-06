Softball

SARONNO- “È stata una prima parte di stagione particolarmente soddisfacente: la Serie A di Softball sta continuando a regalare grandi gioie e il secondo posto in classifica ne è l’emblema, così come la Serie C di baseball che guidata dall’ottimo manager Pino sta lottando per le prime posizione nel girone. E che dire nel vedere il lavoro del settore giovanile, con la crescita di tutti i giovani atleti? Sì, siamo davvero contenti ma la stagione è ancora lunga e dobbiamo restare concentrati fino alla fine”.

È questo il commento di Massimo Rotondo, presidente dell’Inox Team Saronno Softball, a metà della stagione 2024 che sta vedendo ben comportarsi tutte le squadre della società, a partire dalla Serie A di softball, impegnata questo fine settimana sul campo del Caronno, sconfitto in ambedue le occasioni all’andata, per un sentito derby lombardo.

“Ci aspettano due belle partite contro una squadra forte che ha vissuto un periodo complicato in trasferta e che per questo vorrà rifarsi davanti ai propri tifosi sabato pomeriggio. Le nostre ragazze mi hanno davvero stupito perché sono state in grado di creare subito un bel gruppo dentro e fuori dal campo nonostante i tanti volti nuovi presenti in rosa. L’ottima guida di Zuleyma Cirimele e del suo coaching staff ha fatto poi il resto. Dobbiamo ottenere al più presto la qualificazione per i playoff – traguardo che troppo spesso viene dato per scontato ma nello sport non c’è nulla del genere – e poi pensare alla Final Four di Coppa Italia che si terrà a Forlì il 22 giugno. Poi sarà tempo di pausa per le Nazionali per la disputa del Mondiale in Friuli-Venezia Giulia”

Se la Serie A1 sta portando ottimi risultati, non è da meno la Serie C di baseball che, come le ragazze, occupano il secondo posto del proprio girone, in questo caso a mezza gara di distacco dal Legnano, che ha una partita in più disputata.

“Ammetto che i nostri ragazzi mi stanno facendo entusiasmare e mi rendono sempre più orgoglioso con il passare delle settimane” afferma Rotondo. “Pur non essendo la squadra più attrezzata del girone per la promozione, scendono sempre in campo con una mentalità unica che pareggia eventuali differenze tecniche in campo, facendo ottenere loro vittorie importantissime. L’ultima, ad esempio, è arrivata contro il Vercelli quando, con una rosa particolarmente rimaneggiata, hanno superato una rivale per le prime posizioni. Complimenti al manager Pino per il lavoro che sta svolgendo ma anche a tutta la squadra per la mentalità espressa”.

L’ultima battuta il presidente Rotondo la riserva al settore giovanile che, proprio a fine mese, organizzerà dal 27 al 30 giugno la nona edizione del Torneo Giancarlo Bianchi.

“Le nostre giovani giocatrici stanno lavorando bene, come testimoniato dalle diverse convocazioni nelle rispettive selezioni di categoria e soprattutto dall’ottimo clima che si respira durante gli allenamenti. I giovani atleti vengono al campo imparando sempre di più a giocare ma nello stesso tempo danno vita a relazioni ed amicizie, crescendo anche dal punto di visto umano. Per noi le due parti devono essere strettamente collegate e lavoriamo sempre di più insieme ai nostri preparati coach affinché tutto questo avvenga”.