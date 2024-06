Città

SARONNO – Puntuale alle 10 il via, questa mattina, della 39’ Staffetta 24×1 ora di podismo allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi: a mettersi in movimento i primi staffettisti delle 48 squadre partecipanti alla massacrante e tradizionale kermesse, che si tiene ogni anno, con una corsa no-stop per ventiquattro ore sulla pista del centro sportivo, con i concorrenti che si danno il cambio ogni ora.

Presenti, stamane, anche molti spettatori: sul campo sterrato dello stadio è stato allestito il “villaggio” con gli stand delle varie formazioni partecipanti, e di associazioni e gruppi locali che supportano l’evento. Si andrà avanti tutto il giorno e tutta notte sino all’arrivo, domenica alle 10. L’anno scorso aveva vinto la “Azzurra”.

E’ anche il cinquantesimo di fondazione del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno che promuove l’iniziativa, nato nel 1974: a pubblico e “addetti ai lavori” è stato chiesto – se lo vogliono – di vestirsi con abiti ed accessori anni sessanta; e stasera ci sarà un intrattenimento musicale con brani di quel periodo. Presente anche un angolo dedicato allo street food, con un grande truck.

Al via alle 10 anche la “Ultra”, corsa in solitaria di ventiquattro ore; a seguire partiranno anche la dodici e la sei ore.

(foto e video: il via della staffetta 24×1 ora)

