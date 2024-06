Basket

SARONNO – L’ultima gemma è stata incastonata, l’Az Robur Saronno batte Cecina e vince i playoff di Serie B Interregionale. In gara 3, la “bella”, i saronnesi strapazzano i toscani e mettono il sigillo finale per coronare una stagione trionfale.

Al PalaRonchi l’atmosfera è rovente, qualche goccia di pioggia non basta a raffreddare il numerosissimo pubblico che sin dal riscaldamento dei giocatori riempie le tribune e incita continuamente la squadra. Ore 21, si comincia.

Parte meglio Cecina, il grande Turini spara due triple grandiose e i toscani vanno sopra 9-2. Poi capitan Quinti guida la banda a suon di punti e con l’aiuto di Nasini e Beretta viene ristabilito l’equilibrio nella sfiida. Primo quarto, 20–19 Saronno.

Si riprende, stesso filone del primo periodo, non c’è alcun segno di fuga. Ma a due minuti dalla fine del primo tempo, una strepitosa tripla in transizione di Pellegrini cambia definitivamente l’inerzia della partita. Saronno sfrutta il buon momento e chiude in vantaggio 39-33 all’intervallo.

Nel terzo quarto la Robur mette in mostra perfettamente tutto l’arsenale offensivo a disposizione, mentre le percentuali dei toscani scendono. Il solito bel gioco corale, con praticamente tutti a segno. L’intensità dei saronnesi sale mano a mano e Cecina arranca, l’energia del PalaRonchi è fondamentale e i biancoazzurri scappano via. Si arriva all’ultimo periodo di gioco con Saronno avanti 59-46.

Robur che nel quarto quarto prende ancor più il largo nei primissimi minuti grazie a un 6-0 di parziale. Da lì in poi, è solo questione di tenere a bada i toscani e giocare con il cronometro che si esaurisce inesorabile. L’ultima scossa di Turini non basta, a un minuto dalla fine la tripla di Pellegrini chiude definitivamente i conti. Si agitano in aria i palloncini bianchi e azzurri, finisce 78-57, Saronno sconfigge Cecina.

Al suono della sirena comincia la meritatissima festa. Tra cori, bandiere e fumogeni, è finalmente arrivato il momento tanto atteso e sperato da tutto l’ambiente Robur. Capitan Quinti taglia come da consuetudine la retina, Saronno è campione.

Una stagione letteralmente perfetta, a partire dalla regular season, passando poi al girone Gold chiuso in testa fino ai playoff. Duri, complicati, con tutte le sfide arrivate a gara 3. Ma i ragazzi non hanno mai mollato, giocando sempre in fiducia e da squadra, lottando come dei leoni quando ce n’è stato bisogno. Una soddisfazione enorme per i dirigenti, vedere la squadra neopromossa e piena di ragazzi del vivaio dominare in lungo e in largo, merito anche di coach Renato Biffi e dello staff roburino che hanno insieme realizzato ció che era impensabile a inizio stagione.

L’anno prossimo sarà Serie B Nazionale.

Grandi ragazzi, grande Robur!

